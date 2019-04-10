У Полтаві керівник громадської організації вимагав хабар у півмільйона гривень

Фото затримання (mvs.gov.ua)

Кошти він вимагав від забудовника за невтручання в діяльність компанії

У Полтаві поліція затримали керівника громадської організації на хабарі у 459 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

Правоохоронці викрили керівника громадської організації МетаГО, яка займається викриттям корупційних схем в Полтавському регіоні, у протиправній діяльності.

Повідомляється, що за невтручання у підприємницьку діяльність будівельної компанії керівник громадської організації вимагав від її представників 459 тис. гривень "відступних". Чоловік обіцяв у разі несплати коштів ініціювати перевірки будівництва контролюючими органами і продовжувати пікети.

Зараз він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Заходи по документуванню та затриманню проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст.368-3 ("Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Полтаві слідчі ДБР затримали військовослужбовця Харківського прикордонного загону та його спільника - колишнього військовослужбовця прикордонної служби, за вимагання та отримання хабара.

Прокуратурою Полтавської області спільно з співробітниками СБУ затриманий на хабарі в сумі 1 тисячі доларів прокурор Полтавської місцевої прокуратури.