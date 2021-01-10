В Полтаве протестуют из-за тарифов на газ. Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто

В Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев-Харьков в черте города.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Сейчас ограничен проезд на ул. Киевское Шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Около 20 митингующих протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.

Напомним, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.