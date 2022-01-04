В Полтаве объявили тендер на реконструкцию международного аэропорта

Полтавская областная государственная администрация объявила тендер на полное обновление международного аэропорта. Проект предполагает, что реконструкция должна быть завершена до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на avianews.com .

Стоимость реконструкции аэропорта, которую выполнят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", оценили в 1,54 млрд гривен.

"Заявки на участие принимают до 6 февраля, а ценовой аукцион состоится 14 марта. В требованиях указано, что работы нужно завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Чтобы простимулировать участников работать быстрее, при выборе победителя заказчик будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ", - говорится в сообщении.

В прошлом году из бюджета Полтавской области выделили 25 млн гривен на разработку проекта нового аэропорта. Согласно плану, необходимо демонтировать старую взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку и перрон, а затем построить на их месте новые.

Известно, что длина ВПП останется прежней - 2 550 метров, однако ее расширят до 45 метров, что позволит принимать без ограничений среднемагистральные самолеты. На перроне смогут одновременно разместиться 5 самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320.

Реконструкция вернет Полтавский аэропорт в сеть активно действующих украинских аэропортов. Пока он обслуживает только небольшие самолеты местной школы авиации.