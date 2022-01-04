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У Полтаві оголосили тендер на реконструкцію міжнародного аеропорту

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Полтава, Вівторок 04 січня 2022 11:12
У Полтаві оголосили тендер на реконструкцію міжнародного аеропорту Фото: аеропорт у Полтаві (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Полтавська обласна державна адміністрація оголосила тендер на повне оновлення міжнародного аеропорту. Проект передбачає, що реконструкція має бути завершена до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Вартість реконструкції аеропорту, яку виконають у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", оцінили у 1,54 млрд гривень.

"Заявки на участь приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня. У вимогах зазначено, що роботи слід завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт", - йдеться у повідомленні.

Торік із бюджету Полтавської області виділили 25 млн гривень на розробку проєкту нового аеропорту. Згідно з планом, необхідно демонтувати стару злітно-посадкову смугу, рульову доріжку та перон, а потім побудувати на їхньому місці нові.

Відомо, що довжина ЗПС залишиться без змін - 2 550 метрів, проте її розширять до 45 метрів, що дозволить приймати без обмежень середньомагістральні літаки. На пероні зможуть одночасно розміститися 5 літаків типу Boeing 737 та Airbus A320.

Реконструкція поверне Полтавський аеропорт до мережі активно діючих українських аеропортів. Поки що він обслуговує лише невеликі літаки місцевої школи авіації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою "Велике будівництво" вже триває або починається реконструкція аеропортів та будівництво нових злітно-посадкових смуг у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.

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