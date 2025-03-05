Польський злотий подорожчав до гривні

Офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,674 гривень за 1 злотий (+0,1238 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,66 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця осені минулого року.

Офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3680 гривень за 1 долар (-0,2102 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).