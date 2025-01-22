Польський злотий подорожчав щодо гривні

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3738 гривень за 1 злотий (+0,1167 грн).

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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс купівлі зріс на 3 копійки.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0325 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8735 гривень за 1 євро (+0,2316 грн).