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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 20 січня 2025 15:45
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий також трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1819 гривень за 1 злотий (+0,0247 грн).

Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,36 гривень. Курс продажу зріс на 1 копійку.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 21 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1551 гривень за 1 долар (+0,0294 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4998 гривень за 1 євро (+0,1314 грн).

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