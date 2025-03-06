Польський злотий подешевшав щодо гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6715 гривень за 1 злотий (-0,0025 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,55 гривень і продають по 10,70 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця листопада 2024 року.

Офіційний курс на 7 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2742 гривень за 1 долар (-0,0938 грн).

Нижчим курс був тільки 21 листопада минулого року - 41,2533 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).