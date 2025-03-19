Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8209 гривень за 1 злотий (-0,0394 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,75 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс купівлі зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5730 гривень за 1 долар (+0,0072 грн).

Офіційний курс євро складе 45,3229 гривень за 1 євро (-0,0254 грн).