Польский злотый подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,8209 гривен за 1 злотый (-0,0394 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,75 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс покупки вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5730 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).
Официальный курс евро составит 45,3229 гривен за 1 евро (-0,0254 грн).