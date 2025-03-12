Польський злотий подешевшав до гривні

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7647 гривень за 1 долар (-0,0108 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5076 гривень за 1 долар (+0,0952 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,1644 гривень за 1 євро (-0,0497 грн).