Польський внесок в снарядну ініціативу затримується: Сікорський назвав причину

Сікорський зазначив, що Польща цінує чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України та підтримує свою пропозицію внести суму в розмірі 50 млн євро цього року та 50 млн євро наступного року.

"Платіж трохи затримується, тому що попередній президент цього агентства (йдеться про очільника Агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського - ред.) нещодавно потрапив у біду, йому висунули звинувачення, він сховався в Лондоні та уникає екстрадиції", - пояснив глава МЗС Польщі.

Що відомо про справу Кучмеровського

У серпні в Польщі вибухнув корупційний скандал. Колишнього голову Агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського заочно арештували у справі про реалізацію гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання генераторів для потреб України.

Прокуратура висунула підозрюваному звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Колишньому керівнику агентства загрожує до 10 років позбавлення волі.

26 серпня прокурор ініціював розшук Кучмеровського листом про арешт, а 31 серпня Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт і ордер на арешт Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії проти Кучмеровського.

Вже на початку вересня його затримали у Лондоні.