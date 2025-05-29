Польський трилер. Чому президентські вибори вирішать долю країни на роки вперед

Цієї неділі поляки голосуватимуть у другому турі президентських виборів, які місцеві оглядачі вже назвали "історичними", хоча більша частина світу за межами Європи не звертає на них особливої уваги.

Звісно, у світі не бракує великих проблем, і Польща, яка вже вийшла з опали Європейського Союзу після восьми років посереднього автократичного правління партії Ярослава Качинського "Право і справедливість" (PiS), здається, знову стала улюбленицею Заходу, як це було протягом більшої частини її трансформації після 1989 року. Нинішній уряд - це широка коаліція, побудована навколо ліберальної "Громадянської платформи" (PO) колишнього президента Європейської ради Дональда Туска.

Тепер кандидати цих двох антагоністів, мер Варшави Рафал Тшасковський від PO та Кароль Навроцький, історик і директор музею, якого підтримує PiS, змагатимуться за президентське крісло.

Перемога Тшасковського буде розглядатися як підтвердження вибору, зробленого у 2023 році, і свідчення того, що загроза польській демократії з боку правих популістів з "ПіС" була остаточно ліквідована. Перемога Навроцького, однак, може перетворити голосування 2023 року лише на вибоїну на шляху до консервативної, авторитарної Польщі, просякнутої католицьким націоналізмом і погано пристосованої до ЄС. Вибір не міг бути більш очевидним.

Результат має більш ніж символічне значення. Конституція Польщі надає президенту сильне право вето, і Анджей Дуда, який перебуває на посаді президента від партії "Право і Справедливість", активно ним користується, саботуючи політичний порядок денний уряду Туска.

Якщо Навроцький стане наступником Дуди, він продовжуватиме це робити, і урядування стане неможливим, оскільки коаліція не матиме кваліфікованої парламентської більшості, необхідної для подолання президентського вето. Це може призвести до необхідності проведення дострокових виборів, і після перемоги Навроцького коаліція Туска, ймовірно, програє.

Один із законів, який Дуда пообіцяв ветувати, лібералізував би доступ до абортів, які зараз у Польщі майже нелегальні, що змушує жінок їхати до сусідньої Німеччини, якщо вони можуть собі це дозволити (або до Білорусі, якщо вони не можуть собі цього дозволити). Передвиборча обіцянка коаліції PO у 2023 році скасувати чинний закон сприяла різкому зростанню участі виборців, особливо серед молоді та жінок, явка яких сягнула рекордних 74,4%. Але в першому турі президентських виборів явка впала до 67,3% - і хоча Тшасковський вийшов у лідери серед 13 кандидатів, він отримав лише 31,4% голосів.

Це лише трохи краще, ніж 30,7% голосів, які PO отримала у 2023 році - і менш як на 2% більше, ніж Навроцький. Однак разом зі своїми лівими та консервативними союзниками (які виставили власних кандидатів, котрі зазнали невдачі на президентських виборах) коаліція на чолі з PO здобула підтримку 53,7% виборців у 2023 році, отримавши чіткий мандат на управління країною. Таким чином, між 2023 і 2025 роками коаліція втратила понад два мільйони виборців. Тшасковському потрібно повернути щонайменше три чверті з них, якщо він хоче перемогти у другому турі.

Що пішло не так?

Уряд Туска успадкував державу, сильно пошкоджену вісьмома роками правління "ПіС". Державні ЗМІ перетворилися на канал урядової пропаганди. "Що ще ми можемо зробити, щоб забезпечити ваше переобрання, пане президенте?" - запитав Дуду репортер в інтерв'ю напередодні голосування у 2020 році (яке він з невеликою перевагою виграв у Тшасковського, вже кандидата від PO).

Судова влада також була підконтрольна, а Європейський суд припинив визнавати Конституційний трибунал і частину Верховного суду судами в розумінні європейського права. Спроби змінити такий стан справ у рамках закону, обтяжені президентським вето, були неможливими, що призвело до того, що уряд не зміг виконати ще одну передвиборчу обіцянку.

Але особливо руйнівним було розчарування населення щодо закону про аборти. Заборона не лише позбавила жінок репродуктивної свободи, але й коштувала кільком жінкам життя, оскільки лікарі боялися робити навіть необхідні з медичної точки зору аборти для порятунку життя. Хоча Дуда пообіцяв накласти вето на будь-які зміни до закону, коаліція навіть не змогла зібрати парламентську більшість на його підтримку, оскільки консервативні партії відмовилися його підтримувати.

В інших ключових питаннях, включаючи права мігрантів і громадянські союзи, коаліція значною мірою прийняла позиції своїх опонентів з PiS, побоюючись відштовхнути правих виборців, необхідних їй для перемоги на президентських виборах. Ця тактика передбачувано обернулася проти нього: праві залишилися з ПіС, а прогресивні виборці, які вже надто часто сприймали це як належне, здебільшого залишилися вдома. Фактично, Тшасковський протиставив свій власний, ліберальний бренд популізму авторитарній версії ПіС. Багато виборців вирішили, що вони не мають жодного шансу в цій боротьбі.

Вони помиляються. Навроцький проводить кампанію на націоналістичній платформі, спрямованій проти українських біженців та інших мігрантів. Зрозуміло, що він не буде лібералізувати аборти або просувати цивільні союзи. А його власне минуле, яке включало надання послуг повій для гостей розкішного готелю, де він працював охоронцем, і приховування купівлі муніципальної квартири, свідчить про те, що він не є прихильником верховенства права, яке він буде зобов'язаний відстоювати.

Його підтримка міністром внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на Конференції консервативної політичної дії в Польщі, ймовірно, зміцнить його базу прихильників. "Дональд Трамп є сильним лідером для нас, але у вас є можливість мати такого ж сильного лідера як Кароль, якщо ви зробите його лідером цієї країни", - заявила Ноем.

Але за ним стоять ті, хто ще гірше. Кандидат від "Конфедерації", ультраправої партії, яка на виборах до Європарламенту 2019 року балотувалася на платформі опозиції до "євреїв, гомосексуалістів, абортів, податків та ЄС", набрав 14,8% голосів у першому турі. Більшість його виборців підтримають Навроцького, як і ті - понад 6% - хто підтримав відвертого антисеміта, антиукраїнця і фашиста Гжегожа Брауна, який виступає проти "комунізму, іудо-комунізму та іудо-євро-комунізму".

Польща ще не відкинула авторитарний популізм. Вона залишається розколотою, і апатія виборців може стати вирішальною.

Авторське право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org