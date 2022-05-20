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Польский суд заочно арестовал российского диспетчера по делу Смоленской авиакатастрофы

Катастрофа Ту-154 под Смоленском (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Окружной суд Варшавы вынес постановление о временном аресте российского полетного диспетчера, который 10 апреля 2010 года дежурил в аэропорту Смоленска и проходит по делу убийства президента Польши Леха Качиньского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

"Анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения на преднамеренное деяние. Это произошло в апреле 2017 года. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, сознательно позволив самолету снизиться, предусмотрели и согласились на катастрофу. Тогда же было предъявлено обвинение против лейтенанта, отдавшего приказы руководителю полетов. В прошлом он был командиром аэродрома Смоленск-Север", – сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

Он также отметил, что продление обвинений явилось результатом нового анализа записей с диспетчерской башни в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с летчиками, записанных самописцем на борту "Туполева". Благодаря работе экспертов удалось прочесть дополнительные предложения и слова и присвоить отдельные высказывания конкретным людям.

Лапчинский также объяснил, что запросы о правовой помощи и вручении подозреваемым вызовов в польскую прокуратуру, несмотря на многочисленные напоминания, остались без ответа. В этой ситуации следственно-оперативная группа решила обратиться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на временный арест подозреваемых, что является необходимым условием для выдачи международного ордера на арест троих подозреваемых.

Напомним, в сентябре Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

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