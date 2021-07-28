Польские пограничники в первом полугодии не пустили 10 тысяч украинцев

Польские пограничники в первом полугодии этого года отказали во въезде в страну 10 тыс. 368 гражданам Украины. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17 тыс. 109 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Всего на польско-украинском отрезке общей границы польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2 466 граждан Украины, что в три раза больше, чем в первом полугодии прошлого года (813 человек).

За первые шесть месяцев года польские пограничники выявили 1968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей по поддельным документам. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).

В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержаны 983 украинца, что в три с лишним раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 133 человек).