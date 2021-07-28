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Польські прикордонники в першому півріччі не пустили 10 тисяч українців

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Польща, Середа 28 липня 2021 06:40
Польські прикордонники в першому півріччі не пустили 10 тисяч українців Фото: Польща в першому півріччі не пустила більше десяти тисяч українців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Польські прикордонники в першому півріччі цього року відмовили у в'їзді в країну 10368 громадянам України. Це майже на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року (17109 осіб)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Всього на польсько-українському відрізку спільного кордону польські прикордонники відмовили у в'їзді 11704 іноземцям, що на 33% менше, ніж у першому півріччі 2020 року.

За нелегальний перетин кордону або спробу нелегального перетину польського кордону в першому півріччі року польські прикордонники затримали 2466 громадян України, що в втричі більше, ніж у першому півріччі минулого року (813 осіб).

За перші шість місяців року польські прикордонники виявили 1968 громадян України, які намагалися перетнути кордон з Польщею за підробленими документами. Це майже у вісім разів більше, ніж у 2020 році (266 випадків).

Протягом першого півріччя за нелегальне перебування в Польщі затримано 983 українці, що в три з гаком рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (3133 осіб).

Нагадаємо, на прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі пропонуватимуть однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Раніше повідомлялося, що у Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців. Тільки за останні три місяці видали понад 20 тисяч видів.

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