Польські військові отримають понад 100 танків Abrams, - голова Міноборони

"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним із елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування - а такою технікою є танки Abrams", - заявив міністр, підписавши контракт.

За його словами, планується, що танки будуть направлені на базу Варшавської танкової бригади у Весолі. Постачання техніки завершаться в кінці 2024 року.

Також Блащак зазначив, що польські військові вже навчаються управлінню танків на полігоні у Бедруску.