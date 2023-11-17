Польські перевізники погрожують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Один з організаторів протесту Томаш Борковський заявив, що з понеділка польські страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску Медика - Шегині.

За його словами, перевізники "не задоволені швидкістю" переговорів між урядами Польщі й України та очікують на новий етап.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.