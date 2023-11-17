Польські перевізники погрожують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Представники польських перевізників заявили про намір перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Медика - Шегині. Блокаду планують розпочати із понеділка, 20 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.
Один з організаторів протесту Томаш Борковський заявив, що з понеділка польські страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску Медика - Шегині.
За його словами, перевізники "не задоволені швидкістю" переговорів між урядами Польщі й України та очікують на новий етап.
Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:
16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
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