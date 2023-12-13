Польські перевізники хочуть знову блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Польські перевізники можуть знову заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, де припинили страйк 11 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Волинської митниці Валентини Черниш в ефірі "Суспільне. Спротив".
За її словами, організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хочуть розпочати 18 грудня.
"Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі", - зазначила Черниш.
Речниця також розповіла, що станом на 13 грудня деблокований "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.
Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу волинські митники оформили на в'їзд в Україну 450 вантажівок, на виїзд - 300 автомобілів.
Щодо вантажівки протестувальників, яка 11 та 12 грудня блокувала під'їзд до пункту пропуску з польського боку, то нових інцидентів митники не фіксували.
Нагадаємо, 11 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".
При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.
Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.
Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.
А 23 листопада перевізники перекрили й пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".
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