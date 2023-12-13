Польські перевізники хочуть знову блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

За її словами, організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хочуть розпочати 18 грудня.

"Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі", - зазначила Черниш.

Речниця також розповіла, що станом на 13 грудня деблокований "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.

Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу волинські митники оформили на в'їзд в Україну 450 вантажівок, на виїзд - 300 автомобілів.

Щодо вантажівки протестувальників, яка 11 та 12 грудня блокувала під'їзд до пункту пропуску з польського боку, то нових інцидентів митники не фіксували.