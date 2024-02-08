Польські фермери заблокують ще один пункт на кордоні з Україною

Страйк польських фермерів з наступного тижня пошириться на пункт пропуску "Зосин-Устилуг" з польської сторони кордону. До цього вони планують заблокувати п/п "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Держприкордонслужби .

"У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією з польської сторони для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск через "Зосин-Устилуг" має лишитися вільним. Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону.

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого планують заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Блокада почнеться об 11:00 за київським часом із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року

Блокада польського кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Максимальний негативний ефект від таких обмежень припав на листопад 2023 року. За оцінками НБУ, прямі втрати становили близько 160 млн доларів для експорту товарів та 500 млн доларів для імпорту.

Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково - для імпорту.

Блокада кордону не могла не позначитися на суспільній думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.