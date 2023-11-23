Польські фермери вирішили продовжити блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною

Він поскаржився, що фермери втрачають дві тисячі злотих на кожному гектарі вирощеної кукурудзи, оскільки продають її дуже дешево на тлі конкуренції з цінами на українську агропродукцію.

Кондров також зазначив, що одна з вимог фермерів - щоб польський уряд не підвищував податок на землю.

"Ми солідарні з перевізниками, тому що саме цим галузям завдано найбільших збитків", - додав він, зазначивши, що з понеділка, 27 листопада, до 3 січня продовжиться блокада пункту пропуску "Медика-Шегині".

Кондров уточнив, що там пропускатимуть лише дві вантажівки на добу, а вся гуманітарна допомога надходитиме до України без обмежень.

Що передувало

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Натомість на припинення страйку вони вимагають, щоб нашій країні повернули систему дозволів.

При цьому сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що вони разом з фермерами заблокували четвертий пункт пропуску - "Медика-Шегині". Спочатку планувалося, що така акція саме на цьому КПП триватиме до суботи, 25 листопада.