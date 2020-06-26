Польская авиакомпания возобновляет полеты по 70 направлениям: в списке Украина

Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении европейских направлений. Сеть сопряжений, восстановленных авиакомпанией, до конца августа охватит почти 70 направлений.

Об этом пишет "Польское радио".

С 15 июля пассажиры смогут воспользоваться, среди других, последующими рейсами в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в общем 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов. Ранее перевозчик объявил о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля. С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз на неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают также дальнейшие сообщения, между прочим рейсы в Великобританию, Киева, Львова, Одессы, Белграда и Стамбула. Самолеты PLL LOT будут летать семь раз в неделю с середины июля.

Ранее сообщалось, что будет ли Польша пускать украинцев с 1 июля - решит ЕС.

РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует в июле возобновить международные рейсы.