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Польская армия набрала на службу более 13 000 добровольцев

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на сегодня более 13 000 польских добровольцев записались на службу в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Мариуша Блащака в эфире TVP.

"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году мы подготовили 15 000 мест. При необходимости найдем еще. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были обучены, умели обращаться с оружием, были хорошо организованы", - отметил он.

Отметим, согласно новому закону, в Польше введена добровольная воинская повинность. Служить может каждый, кто никогда раньше не был в армии. Пройдя военную подготовку, в дальнейшем можно уйти в резерв или вступить в профессиональную армию.

Добровольная служба начинается с 28-дневного курса базовой подготовки. Затем новобранец изучает правила строевой подготовки, воинские уставы и азы обращения с оружием.

Те, кто решит не продолжать обучение, будут переведены в резерв. Остальные получат до 11 месяцев специальной подготовки. По истечении этого периода военнослужащий-доброволец может подать заявление о прохождении профессиональной, территориальной или резервной службы.

В рамках добровольной службы ежемесячно выплачивается 4 560 злотых (960 долларов).

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявлял о планах увеличить расходы на оборону и нарастить численность армии.

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