ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Польше задержали трех украинцев из-за поджога птицефермы. Им грозит до 10 лет тюрьмы

Новина українською →
Камион, Понедельник 04 октября 2021 15:49
В Польше задержали трех украинцев из-за поджога птицефермы. Им грозит до 10 лет тюрьмы Фото: в Польше задержали трех украинцев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Польше задержали украинца, бывшего работника птицефермы, который совместно с двумя другими гражданами Украины поджег сарай на территории хозяйства. Они также подозреваются в проникновении в местную лавку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Дежурный полиции получил сообщение о пожаре хозяйственных построек на поприще куриной фермы в селе Камион. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подкладывает огонь к зданию.

После установления личностей злоумышленников были задержаны трое граждан Украины, сообщает издание. Они были пьяные.

Во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседней лавки, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описанию злоумышленников подходили двое из задержанных в связи с поджогом.

Всем трем задержанным гражданам Украины грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров