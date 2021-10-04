В Польше задержали трех украинцев из-за поджога птицефермы. Им грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше задержали украинца, бывшего работника птицефермы, который совместно с двумя другими гражданами Украины поджег сарай на территории хозяйства. Они также подозреваются в проникновении в местную лавку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Польское радио ".

Дежурный полиции получил сообщение о пожаре хозяйственных построек на поприще куриной фермы в селе Камион. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подкладывает огонь к зданию.

После установления личностей злоумышленников были задержаны трое граждан Украины, сообщает издание. Они были пьяные.

Во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседней лавки, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описанию злоумышленников подходили двое из задержанных в связи с поджогом.

Всем трем задержанным гражданам Украины грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.