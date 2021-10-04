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У Польщі затримали трьох українців за підпал птахоферми. Їм загрожує до 10 років в'язниці

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Каміон, Понеділок 04 жовтня 2021 15:49
У Польщі затримали трьох українців за підпал птахоферми. Їм загрожує до 10 років в'язниці Фото: у Польщі затримали трьох українців (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі затримала українця, колишнього працівника птахоферми, який спільно з двома іншими громадянами України підпалив сарай на терені господарства. Вони також підозрюються у проникненні в місцеву крамницю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Черговий поліції отримав повідомлення про пожежу господарських будівель на терені курячої ферми у селі Каміон. Записи із відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один з них підкладає вогонь до будинку.

Після встановлення осіб зловмисників були затримані троє громадян України, повідомляє видання. Вони були напідпитку.

Під час заходів на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив поліцію, що його магазин був зламаний. Опису зловмисників відповідали двоє із затриманих у зв’язку із підпалом.

Усім трьом затриманим громадянам України загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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