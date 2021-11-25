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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Автор: Мария Кучерявец

Агентство внутренней безопасности Польши ABW заявило о задержании мужчины по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Суд назначил ему трехмесячный арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба ABW.

"Сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Польши, подозреваемый в шпионаже", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, доказательства указывают на то, что задержанный 66-летний гражданин подозревается в инициировании шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим человеком, который ранее был арестован по этому же делу.

Вместе с тем, задержанный поддерживал шпионскую деятельность российской разведки ФСБ и "действовал в ущерб интересам Республики Польша".

Как рассказали ABW, задержание произошло 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены предметы и документы, подтверждающие его причастность к шпионажу, и являющиеся вещественным доказательством.

Однако, сам мужчина не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

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