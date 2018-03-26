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Интервью

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ мужчину

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 13:02
Фото: Агентство внутренней безопасности Польши (facebook.com PolicjaPL)
Фото: Агентство внутренней безопасности Польши (facebook.com PolicjaPL)

Мужчина интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации мужчину. Об этом со ссылкой на местный телеканал TVP1 сообщает "Польское радио".

"Агентство внутренней безопасности Польши задержало человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Арестованный интересовался деятельностью Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина передавал информацию о газовых контрактах и решениях Польши по газопроводу "Северный поток-2".

"Марек В. поддерживал контакты с офицерами российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве. Акция была скоординирована с действиями других государств Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарина сообщил, что задержанный был привлечен к получению средств ЕС на проекты диверсификации поставок газа в Польшу. Сейчас мужчина арестован на три месяца, ему предъявлено обвинение в шпионаже, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские оперативники разоблачили специальную организацию, которая завербовала около сотни украинцев для работы в России.

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Теги публикации: Российская Федерация, Польша, шпион  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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