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У Польші затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ чоловіка

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 13:02
Фото: Агентство внутрішньої безпеки Польщі (facebook.com PolicjaPL)
Фото: Агентство внутрішньої безпеки Польщі (facebook.com PolicjaPL)

Чоловік цікавився діяльністю Міністерства енергетики Польщі

У Польші затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Російської Федерації чоловіка. Про це з посиланням на місцевий телеканал TVP1 повідомляє "Польське радіо".

"Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало особу, підозрювану у шпигунстві на користь Росії. Арештований цікавився діяльністю Міністерства енергетики", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік передавав інформацію про газові контракти та рішення Польщі щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Марек В. підтримував контакти з офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії у Варшаві. Акція була скоординована з діями інших держав Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Речник координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарина повідомив, що затриманий був залучений до отримання коштів ЄС на проекти диверсифікації постачань газу до Польщі.  Наразі чоловіка арештовано на три місяці, йому висунуто звинувачення у шпигунстві, що передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські оперативники викрили спеціальну організацію, яка завербувала близько сотні українців для роботи в Росії. 

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Теги публікації: Російська Федерація, Польша, шпион  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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