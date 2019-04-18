В Польше вынесли приговор участникам нападения на украинское шествие

Фото: нападение на шествие (twitter.com nasze_slowo)

Обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок от 6 до 14 месяцев

Суд в Польше вынес приговор 19 обвиняемым в препятствовании украинского религиозного шествия, состоявшегося в июне 2016 года в Перемышле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Так, в среду, 17 апреля, 19 обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок от 6 до 14 месяцев. Также указано, что обвиняемая, которая признала свою вину, получила четыре месяца ограничения свободы.

Государственное обвинение просило от 6 месяцев до 2 лет ограничения свободы.

Сообщается, что осужденных привлекут к бесплатному, общественно полезному труду по 30-40 часов в месяц. Пять мужчин, которых также обвинили в нанесении ударов участнику шествия Зенону Куцабе и толкании, обязали выплатить потерпевшему по 500 злотых.

Отметим, 26 июня 2016 года в польском Перемышле около 20 человек попытались помешать процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским героям шли из собора по улицам города на местное Украинское военное кладбище. В частности, они оскорбляли участников шествия по поводу их национальности и силой останавливали тех, кто шел впереди процессии.

Напомним, в 2017 году в Перемышле прошло многотысячное шествие украинцев в память о бойцах УНР. Отмечалось, что мероприятие проходило под усиленной охраной польских полицейских.

Одна и организаторов акции подчеркивала, что в 2017 году шествие впервые усиленно охраняют правоохранители, ведь в 2016-м во время аналогичного мероприятия произошли столкновения с радикально настроенными поляками.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2016 года в Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" прозвучали антиукраинские лозунги. Так, участники скандировали: "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов - всегда польские".