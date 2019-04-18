У Польщі винесли вирок учасникам нападу на українську ходу

Фото: напад на ходу (twitter.com nasze_slowo)

Обвинувачених засудили до обмеження волі на строк від 6 до 14 місяців

Суд у Польщі виніс вирок 19 обвинуваченим у перешкоджанні українській релігійній ході, що відбулася у червні 2016 року в Перемишлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Так, у середу, 17 квітня, 19 обвинувачених засудили до обмеження волі на термін від 6 до 14 місяців. Також вказано, що обвинувачена, яка визнала свою вину, отримала чотири місяці обмеження волі.

Державне обвинувачення просило від 6 місяців до 2 років обмеження волі.

Повідомляється, що засуджених залучать до безоплатної, суспільно корисної праці по 30-40 годин на місяць. П'ятьох чоловіків, яких також звинуватили у нанесенні ударів учаснику ходи Зенону Куцабі та штовханні, зобов’язали сплатити потерпілому по 500 злотих.

Зазначимо, 26 червня 2016 року в польському Перемишлі близько 20 осіб спробували перешкодити процесії греко-католиків і православних, які після панахиди за українськими героями йшли з собору вулицями міста на місцевий Український військовий цвинтар. Зокрема, вони ображали учасників ходи з приводу їхньої національності та силою зупиняли тих, хто йшов попереду процесії.

Нагадаємо, в 2017 році в Перемишлі пройшла багатотисячна хода українців у пам'ять про бійців УНР. Зазначалося, що захід проходив під посиленою охороною польських поліцейських.

Одна і організаторів акції підкреслювала, що в 2017 році ходу вперше посилено охороняють правоохоронці, адже в 2016-му під час аналогічного заходу відбулися зіткнення з радикально налаштованими поляками.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці 2016 року в Перемишлі під час щорічного "Маршу перемишльських і львівських орлят" прозвучали антиукраїнські гасла. Так, учасники скандували: "Смерть українцям" і "Перемишль, Львів - завжди польські".