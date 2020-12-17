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В Польше вводят общенациональный карантин с 28 декабря

Автор: Роман Тверденко

В Польше введут жесткий общенациональный карантин. Он продлится с 28 декабря по 17 января.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

В рамках ограничений будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и гостиниц. Отели смогут принимать только работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц и членов Центрального спортивного клуба.

Работать смогут продуктовые магазины, аптеки, книжные и газетные точки, крупные магазины мебели. Должны быть закрыты тренажерные залы и фитнесс-клубы, а рестораны могут работать только на вынос или в режиме доставки.

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Также в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Из дому запрещается выходить с 19:00 до 6:00. Исключением будет необходимая официальная деятельность и работа, предусмотренные регламентом. Эта мера призвана исключить проведение вечеринок и оставить людей встречать Новый год дома.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский отметил, что вакцинация поначалу не повлияет на ситуацию с распространением коронавируса. Даже если бы она началась уже сейчас, то эффект от прививок не появился бы раньше января-февраля.

Напомним, правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Также испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Там вводится комендантский час.

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