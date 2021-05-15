В Польше впервые за полгода открылись бары и рестораны

Бары и рестораны теперь могут предлагать услуги на открытом воздухе, а обслуживание в помещении должно открыться с определенными ограничениями 28 мая. С октября заведения питания могли подавать еду только на вынос.

В течение апреля число новых случаев коронавируса в Польше резко упало, и правительство начало смягчать ограничения в этом месяце.

В пятницу в Польше было зарегистрировано 3288 новых случаев коронавируса. Например, 1 апреля, количество новых случаев в стране достигло 35 251.

Около 35,7% взрослых поляков получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 13,6% полностью вакцинированы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.