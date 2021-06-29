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В Польше украинца подозревают в подрыве дома молодоженов

Автор: Даша Харченко

В польском селе Сосново неизвестные взорвали дом молодых супругов. Полиция подозревает в этом двух человек, в частности украинца.

Об этом сообщает Wyborcza.

Взрыв произошел ночью, когда супруги праздновали свою свадьбу. На месте инцидент были обнаружены остатки бутылок с зажигательным веществом.

Полиция среди фигурантов подозревает 24-летнего украинца. По информации следствия, его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их.

Напомним, в польском городе Познань напали и жестоко избили украинцев. Инцидент случился 27 июня на местном озере. Очевидцы рассказывают, что к парням подошел агрессивный мужчина, которому не понравилось, что они говорят на украинском языке.

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Польша