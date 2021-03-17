В Польше украинец угнал авто и пытался уйти от полиции

Как сообщается, инцидент произошел ночью в Катовице, когда полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать припаркованный автомобиль. Правоохранители попытались выяснять, есть ли на это согласие владельца авто, однако припаркованная машина BMW резко сорвалась с места.

После этого, правоохранители устроили погоню за правонарушителем. Мужчина на BMW сначала протаранил авто катовицких полицейских. Когда же им на помощь пришли полицейские из Сосновца, дважды ударил их машину, пытаясь столкнуть ее с дороги. Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам.

Правонарушитель продолжал уходить от погони и с тремя пробитыми колесами, однако через некоторое время не справился с управлением и влетел в придорожные заросли на одном из участков Сосновця. После этого мужчина попытался выбраться из авто и убежать.

Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний гражданин Украины. В его крови также обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Украинцу предъявили обвинение в краже авто, управлении в состоянии алкогольного опьянения, нападении на полицейских и попытке сбежать от них. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока мужчину отправили под арест на 3 месяца.