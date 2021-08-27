В Польше рекомендовали вводить третью дозу вакцины от COVID людям со слабым иммунитетом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылой на TVN24 .

"Что касается даты введения третьей дозы, то она назначается не ранее, чем через 28 дней после окончания курса первичной вакцинации", - сказал Недзельский.

По его словам, назначение для дополнительной вакцинации будет индивидуальным в каждом конкретном случае. Он добавил, что с 1 сентября в стране могут начать бустерную вакцинацию от коронавируса.

"Это не механизм. Здесь должна быть медицинская консультация, и в ближайшее время - я думаю с 1 сентября - такие люди смогут получить ее", - подчеркнул министр здравоохранения Польши.