UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше рекомендовали употреблять "в Украине", а не "на"

Фото: (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса "в Украине" и "в Украину" и не считает синтаксис с "на" единственно правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Совет польского языка подчеркнул, что обычай использовать предлоги "на" и "до" в отношении названий соседей Польши сформировался в то время, когда границы государств и чувство государственной общности были другими.

"Это пережиток былой реальности, и не является проявлением сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии. Однако, независимо от фактических причин возникновения языкового обычая, важно то, как он воспринимается соответствующими людьми". - подчеркнули в Совете.

Там также отметили, что дискуссия о том, следует ли упоминать неиндийские страны, используя предлоги "на" и "в", не является чем-то новым. В межвоенный период такие соображения касались в основном Литвы.

"Послевоенные словари корректности рекомендовали использовать конструкции с предлогом "на". Тем не менее в течение нескольких лет синтаксис "в Украину/Беларусь", "в Украине/Беларуси" явно становится все более частотным в польском языке, не без значения для отражения на языке были революции в обеих странах, а в последнее время российская агрессия против Украины". - говорится в заключении Совета.

Напомним, Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольша