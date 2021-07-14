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В Польше признали неконституционным одно из положений договора о ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Польши признал неконституционным одно из положений договора о Евросоюзе, которое позволяет суду ЕС ограничивать деятельность польских судов. Это произошло после того, как суд ЕС потребовал, чтобы Польша прекратила деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Конституционный суд Польши постановил сегодня, что статья 4 пункта 3 договора о ЕС противоречит нескольким статьям польской Конституции, поэтому "не имеет приоритета" над польским законодательством и "непосредственного применения".

Это решение Конституционного суда позволяет Польше не выполнять требование суда ЕС. Однако, если Дисциплинарная палата Верховного суда Польши продолжит работать, то суд ЕС может наложить на Варшаву финансовое наказание.

В Министерстве юстиции Польши заявили, что решение Конституционного суда защитило польский конституционный строй от "бесправного вмешательства, узурпации, правовой агрессии со стороны органов ЕС".

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