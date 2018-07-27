В Польше полиция использовала слезоточивый газ против демонстрантов

Вследствие инцидента большое число людей получило ожоги глаз

Вчера, 26 июля, в ходе протестов на площади перед президентским дворцом в Варшаве демонстранты и полицейские применили друг против друга слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал TVN24.



По данным телеканала, во время акции протеста против изменений в судебной системе полицейские окружили двоих демонстрантов, взяв их в кольцо. Остальные митингующие попытались их освободить.

Впоследствие началась драка, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. Телеканал отмечает, что вследствие инцидента большое число людей получило ожоги глаз.

Нагадаємо, 16 апреля в Афинах полиция применила слезоточивый газ после того, как группа сторонников греческой коммунистической партии попыталась снести статую бывшего президента США Гарри Трумэна.

Протесты возникли в связи с осуждением нанесения Соединенными Штатами Америки и силами союзников, Франции и Великобритании, авиаударов по некоторым районам в Сирии накануне.