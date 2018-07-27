У Польщі поліція використала сльозогінний газ проти демонстрантів

Внаслідок інциденту велика кількість людей отримала опіки очей

Вчора, 26 липня, в ході протестів на площі перед президентським палацом у Варшаві демонстранти і поліцейські застосували один проти одного сльозогінний газ. Про це повідомляє телеканал TVN24.

За даними телеканалу, під час акції протесту проти змін у судовій системі поліцейські оточили двох демонстрантів, взявши їх в кільце. Інші мітингувальники спробували їх звільнити.

Згодом почалася бійка, співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ, щоб зупинити заворушення. Телеканал зазначає, що внаслідок інциденту велика кількість людей отримала опіки очей.

Нагадаємо, 16 квітня в Афінах поліція застосувала сльозогінний газ після того, як група прихильників грецької комуністичної партії спробувала знести статую колишнього президента США Гаррі Трумена.

Протести виникли у зв'язку з засудженням нанесення Сполученими Штатами Америки і силами союзників, Франції і Великобританії, авіаударів по деяким районам в Сирії напередодні.