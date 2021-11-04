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В Польше полицейские избили украинца: им грозит до 5 лет тюрьмы

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Варшава, Четверг 04 ноября 2021 22:21
В Польше полицейские избили украинца: им грозит до 5 лет тюрьмы Фото: в Польше полицейские избили гражданина Украины (shutterstock.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Польше двое полицейских города Млава подозреваются в избиении 30-летнего гражданина Украины. Прокуратура предъявила правоохранителям обвинение, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nasza Mlawa.

По его данным, полицейские избили украинца еще в середине сентября. Однако об этом инциденте стало известно только в ноябре. Как сообщает издание, вечером 16 сентября полицейских вызвали на улицу Жеромского в городе Млава, где группа мужчин устроила дебош. Прибыв на место правоохранители задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

На следующий день гражданин Украины обратился с жалобой в полицию на действия правоохранителей. Мужчина заявил, что они его вывезли в лес и избили. Однако у него не приняли заявление, сославшись на то, что он находится в нетрезвом состоянии.

После неудачного обращения в полицию украинец написал заявление в прокуратуру. Начато расследование инцидента. Правоохранителей отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщил изданию районный прокурор города Мальва Марцина Багинского, после избиения полицейскими состояние здоровья украинца ухудшилось на семь дней. Он добавил, что объяснения подозреваемых проверяются.

"К ним была применена мера пресечения в виде залога. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с исключением со службы", - уточнил прокурор.

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