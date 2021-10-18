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В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака

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Польша, Понедельник 18 октября 2021 00:32
В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака Фото: в Польше задержали украинца, который перевозил нелегалов
Автор: Наталья Скороход

В Польше на границе с Беларусью задержали гражданина Украины. Он перевозил грузовиком в Польшу нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Пограничники задержали украинца, который на грузовом автомобиле перевозил нелегалов.

В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака

"Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников.

В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака

Отметим, что ситуация на польско-белорусской границе до сих пор остается напряженной из-за нелегальных мигрантов. Польша обвиняет режим Лукашенко в гибридных атаках.

Напомним, что за день через границу Беларуси в Польшу питались пробраться полтысячи человек. Об этом сообщили польские пограничники.

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