В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака

Фото: в Польше задержали украинца, который перевозил нелегалов

В Польше на границе с Беларусью задержали гражданина Украины. Он перевозил грузовиком в Польшу нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Пограничники задержали украинца, который на грузовом автомобиле перевозил нелегалов. "Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников. Отметим, что ситуация на польско-белорусской границе до сих пор остается напряженной из-за нелегальных мигрантов. Польша обвиняет режим Лукашенко в гибридных атаках.