В Польше на пляжах нашли сигнальные ракеты с российских подводных лодок

Найдены сигнальные ракеты КСП

В Польше в течение нескольких дней на пляжах находили сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что были найдены сигнальные ракеты КСП. Их также называют сигнальными буями и происходят они с подводной лодки класса "Кило".

При этом в польском флоте единственной такой является подводная лодка ORP Orzeł. Предполагается, что ракеты не могли быть выпущены с этой лодки. Кроме того, русские могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

Отметим, что теоретически сигнальные ракеты не представляют угрозы, однако как любой объект военного происхождения могут быть опасны.

Напомним, в Харьковской области в селе Циркуны на территории местной школы работник образовательного заведения обнаружил боеприпасы.