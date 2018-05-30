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В Польше на пляжах нашли сигнальные ракеты с российских подводных лодок

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 15:25
Иллюстративное фото (Twitter.com)
Иллюстративное фото (Twitter.com)

Найдены сигнальные ракеты КСП

В Польше в течение нескольких дней на пляжах находили сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что были найдены сигнальные ракеты КСП. Их также называют сигнальными буями и происходят они с подводной лодки класса "Кило".

При этом в польском флоте единственной такой является подводная лодка ORP Orzeł. Предполагается, что ракеты не могли быть выпущены с этой лодки. Кроме того, русские могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

Отметим, что теоретически сигнальные ракеты не представляют угрозы, однако как любой объект военного происхождения могут быть опасны.

Напомним, в Харьковской области в селе Циркуны на территории местной школы работник образовательного заведения обнаружил боеприпасы. 

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Теги публикации: Российская Федерация, Польша, ракета, подводная лодка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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