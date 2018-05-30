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У Польщі на пляжах знайшли сигнальні ракети з російських підводних човнів

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 15:25
Ілюстративне фото (Twitter.com)
Ілюстративне фото (Twitter.com)

Знайдені сигнальні ракети КСП

В Польщі протягом кількох днів на пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва. Про це повідомляє RMF24.

Повідомляється, що були знайдені сигнальні ракети КСП. Їх також називають сигнальними буями і відбуваються вони з підводного човна класу "Кіло".

При цьому в польському флоті єдиною таким є підводний човен ORP Orzeł. Передбачається, що ракети не могли бути випущені з цього човна. Крім того, росіяни могли використовувати ракети на морському полігоні у Балтійському морі під час навчань.

Зазначимо, що теоретично сигнальні ракети не представляють загрози, однак як будь-який об'єкт військового походження можуть бути небезпечні.

Нагадаємо, в Харківській області в селі Циркуни на території місцевої школи працівник навчального закладу виявив боєприпаси.

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Теги публікації: Російська Федерація, Польша, ракета, подводная лодка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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