У Польщі на пляжах знайшли сигнальні ракети з російських підводних човнів

Знайдені сигнальні ракети КСП

В Польщі протягом кількох днів на пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва. Про це повідомляє RMF24.

Повідомляється, що були знайдені сигнальні ракети КСП. Їх також називають сигнальними буями і відбуваються вони з підводного човна класу "Кіло".

При цьому в польському флоті єдиною таким є підводний човен ORP Orzeł. Передбачається, що ракети не могли бути випущені з цього човна. Крім того, росіяни могли використовувати ракети на морському полігоні у Балтійському морі під час навчань.

Зазначимо, що теоретично сигнальні ракети не представляють загрози, однак як будь-який об'єкт військового походження можуть бути небезпечні.

Нагадаємо, в Харківській області в селі Циркуни на території місцевої школи працівник навчального закладу виявив боєприпаси.