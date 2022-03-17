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В Польше перестали ходить поезда. Подозревают российских хакеров

Фото: В Польше перестали ходить поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В большинстве городов Польши остановились поезда. В этом подозревают российских хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyfrowa.

А частности, движение поездов остановлено в Кракове, Вроцлаве, Тчеве, Скерневице, Седльце и Гродзиске Мазовецком. Подобные проблемы есть в Конине, Гдыне, Болеславце или Чеховице-Дзедзице.

Сбой, вероятно, касается мест, где используется оборудование Bombardier. Поезда во многих населенных пунктах Польши задерживаются, а некоторые отменены. Возможна отмена поездов и введение заменяющего автобусного транспорта или изменение маршрутов поездов.

Специальная группа уже работает над организацией движения поездов на постоянной основе, а на станциях и остановках делаются объявления о сложившейся ситуации.

Масштабы неисправности носят общенациональный характер и затрагивают в общей сложности 820 км железнодорожных линий, в результате чего некоторые поезда вообще не будут ходить.

Сбои ощущаются пассажирами, поскольку затрагивают станции LCS (местные центры управления) в критических точках (LCS отвечают за инфраструктуру на участках протяженностью от десятка до нескольких десятков километров).

В Польше насчитывается 33 таких станции, и, по последним данным, сбой произошел на 19 из них.

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