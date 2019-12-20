В Польше ожидают сокращение потока украинских мигрантов

В Польше прогнозируют уменьшение количества трудовых мигрантов из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По прогнозам экспертов Польско-Украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству Foreign Personnel Service, 20 процентов украинцев, которые выезжали на заработки в Польшу, не планируют этого делать в 2020 году.

"Замедление роста миграции из Украины - это плохая новость для польских работодателей, особенно в строительстве, промышленности, логистике и торговле. Именно на эти отрасли приходится до 64 процентов вакансий, которые предлагают предприниматели в Польше", - говорится в прогнозе.

При этом, по данным польского Министерства семьи, труда и социальной политики, среди украинцев увеличивается число постоянных разрешений на работу. Это означает, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что отставание зарплат в Украине от соседних стран остается существенным. По данным экспертов, в третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро, что в три раза меньше чем средняя зарплата в Чехии и Польше.

Также сообщалось, что в Финляндии большинство иностранных работников прибывает из Украины. За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.