В Польше обнаружили второй случай "Омикрона": заболел маленький ребенок

После того, как в Польше обнаружили первый случай коронавируса варианта "Омикрон" 16 декабря, уже на следующий день в стране выявили еще одно заражение новым штаммом. Заболела 3-летняя девочка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Польши в Twitter.

"У нас есть подтвержденній второй случай коронавируса в мутации "Омикрон" в Польше. Заражена 3-летняя девочка, которая живет в Варшаве. 14 декабря она получила положительный результат ПЦР-теста. Позже образец был секвенирован в лаборатории в Катовице", - говорится в ведомстве. Подробносей пока нет. Проводится эпидемиологическое расследование.