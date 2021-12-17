ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше обнаружили второй случай "Омикрона": заболел маленький ребенок

Новина українською →
Польша, Пятница 17 декабря 2021 13:35
В Польше обнаружили второй случай "Омикрона": заболел маленький ребенок Фото: в Польше вирусом "Омикрон" заразился ребенок (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

После того, как в Польше обнаружили первый случай коронавируса варианта "Омикрон" 16 декабря, уже на следующий день в стране выявили еще одно заражение новым штаммом. Заболела 3-летняя девочка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Польши в Twitter.

"У нас есть подтвержденній второй случай коронавируса в мутации "Омикрон" в Польше. Заражена 3-летняя девочка, которая живет в Варшаве. 14 декабря она получила положительный результат ПЦР-теста. Позже образец был секвенирован в лаборатории в Катовице", - говорится в ведомстве.

Подробносей пока нет. Проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, коронавирус штамма "Омикрон" может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах