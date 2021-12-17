ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Польщі виявили другий випадок "Омікрону": захворіла маленька дитина

Новость на русском →
Польща, П'ятниця 17 грудня 2021 13:35
У Польщі виявили другий випадок "Омікрону": захворіла маленька дитина Фото: у Польщі вірусом "Омікрон" заразилася дитина (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта "Омікрон" 16 грудня, вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом. Захворіла 3-річна дівчинка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі у Twitter.

"У нас є підтверджений другий випадок коронавірусу в мутації "Омікрон" у Польщі. Заражена 3-річна дівчинка, яка живе у Варшаві. 14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту. Пізніше зразок був секвенований у лабораторії в Катовиці", - йдеться у відомстві.

Подробиць поки що немає. Проводиться епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, коронавірус штаму "Омікрон" може виявлятися нетиповими симптомами. Часто перші ознаки цього штаму плутають із звичайним ГРВІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах