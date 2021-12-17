У Польщі виявили другий випадок "Омікрону": захворіла маленька дитина

Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта "Омікрон" 16 грудня , вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом. Захворіла 3-річна дівчинка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі у Twitter .

"У нас є підтверджений другий випадок коронавірусу в мутації "Омікрон" у Польщі. Заражена 3-річна дівчинка, яка живе у Варшаві. 14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту. Пізніше зразок був секвенований у лабораторії в Катовиці", - йдеться у відомстві.

Подробиць поки що немає. Проводиться епідеміологічне розслідування.