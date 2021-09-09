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В Польше назвали условие ужесточения карантина из-за коронавируса

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Четверг 09 сентября 2021 15:55
В Польше назвали условие ужесточения карантина из-за коронавируса Фото: в Польше назвали условие ужесточения карантина (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Польша усилит карантин, если за сутки будет более тысячи новых COVID-случаев. Однако ограничения будут региональными и будут касаться отдельных уездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Усиление карантина также будет зависеть от количества заражений на 100 тысяч населения и от уровня вакцинации в каждом конкретном регионе.

"Санитарно-эпидемиологических ограничений не будут вводить до отметки в одну тысячу случаев заражений коронавирусом в сутки", - пишет издание.

Однако, если в определенном регионе будет расти число заражений, но при этом люди будут вакцинированы и будут занимать койки в больницах медленнее, то карантин там усиливать не будут, или же сделают это позже.

В последние дни больше всего случаев заражений фиксируется среди жителей Люблищины, Подкарпатья и Подляшья.

За предыдущие сутки в Польше было подтверждено 510 новых случаев заражения коронавирусом.

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