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В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержано семь украинцев

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Польша, Понедельник 02 августа 2021 15:20
В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержано семь украинцев Фото: В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику (nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Автор: РБК-Украина

В Мазовецком воеводстве польши пограничники обнаружили одну из крупнейших незаконных фабрик по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны16 человека, среди которых семь граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По информации следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных табачных изделий, действовала с августа прошлого года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Участников группы подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны западной Европы, в частности в Германии и Великобритании.

Подпольная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений.

Из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе. Одному из задержанных дополнительно инкриминируют управление этой группой. Мужчин также подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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