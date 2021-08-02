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У Польщі "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримано сім українців

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Польща, Понеділок 02 серпня 2021 15:20
У Польщі "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримано сім українців Фото: у Польщі "накрили" підпільну тютюнову фабрику (nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Автор: РБК-Україна

У Мазовецькому воєводстві Польщі прикордонники виявили одну з найбільших незаконних фабрик з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано 16 осіб, серед яких сім громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За інформацією слідчих, група, яка займалася виготовленням незаконних тютюнових виробів, діяла з серпня минулого року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах.

Учасників групи підозрюють у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема у Німеччині та Великій Британії.

Підпільна фабрика знаходилася на території Новодворів. Правоохоронці виявили два великих виробничих цехи, розділені на кілька приміщень.

З приміщень вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній, і багато матеріалів для виробництва. Також було конфісковано понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і понад 13 тонн готового тютюну.

Вартість всього вилученого товару оцінили в 8 млн злотих (1,75 млн євро).

Затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одному із затриманих додатково інкримінують управління цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві сигарет, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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